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Брат Джоковича рассказал, на каких турнирах сыграет Новак

Теннис
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Серб готовится к турниру в Белграде и Монте-Карло

Брат Джоковича рассказал, на каких турнирах сыграет Новак

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Брат первой ракетки мира Новака Джоковича, рассказал, на каких турнирах тот выступит в сезоне-2022.

"Надеюсь, он продолжит демонстрировать отличную игру. Белград и Монте-Карло — турниры, на которых он подготовится к "Ролан Гаррос" и Уимблдону. До последнего момента он не знал, где будет играть, но, к счастью, он появится в Париже, Риме, Лондоне и Мадриде.

ATP мало что может сказать по этому поводу. В каждой стране свои правила", — приводит слова Джордже Джоковича Tennis World USA.

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В статье: Новак Джокович
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