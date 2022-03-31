Брат Джоковича рассказал, на каких турнирах сыграет Новак

Брат первой ракетки мира Новака Джоковича, рассказал, на каких турнирах тот выступит в сезоне-2022.

"Надеюсь, он продолжит демонстрировать отличную игру. Белград и Монте-Карло — турниры, на которых он подготовится к "Ролан Гаррос" и Уимблдону. До последнего момента он не знал, где будет играть, но, к счастью, он появится в Париже, Риме, Лондоне и Мадриде.

ATP мало что может сказать по этому поводу. В каждой стране свои правила", — приводит слова Джордже Джоковича Tennis World USA.