Сборная Украины сыграет против Венгрии в матче Кубка Дэвиса

Сборная Украины по теннису будет бороться за выход в квалификацию Финала Кубка Дэвиса-2023.

По результатам жеребьёвки сборная Украины должна провести домашний матч против Венгрии 16-17 или 17-18 сентября.

Для украинцев это будет вторая попытки пробиться в этап Qualifiers. В ноябре прошлого года наши теннисисты уступили Норвегии в рамках Первой Мировой группы.