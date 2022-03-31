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Сборная Украины сыграет против Венгрии в матче Кубка Дэвиса
Матч состоится в сентябре
Фото: sport.ru
Сборная Украины по теннису будет бороться за выход в квалификацию Финала Кубка Дэвиса-2023.
По результатам жеребьёвки сборная Украины должна провести домашний матч против Венгрии 16-17 или 17-18 сентября.
Для украинцев это будет вторая попытки пробиться в этап Qualifiers. В ноябре прошлого года наши теннисисты уступили Норвегии в рамках Первой Мировой группы.
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Источник:БТУ
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