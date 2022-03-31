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Сборная Украины сыграет против Венгрии в матче Кубка Дэвиса

Теннис
(1 голосов)

Матч состоится в сентябре

Сборная Украины сыграет против Венгрии в матче Кубка Дэвиса

Фото: sport.ru

Новина українською

Сборная Украины по теннису будет бороться за выход в квалификацию Финала Кубка Дэвиса-2023.

По результатам жеребьёвки сборная Украины должна провести домашний матч против Венгрии 16-17 или 17-18 сентября.

Для украинцев это будет вторая попытки пробиться в этап Qualifiers. В ноябре прошлого года наши теннисисты уступили Норвегии в рамках Первой Мировой группы.

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В статье: Кубок Дэвиса
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Источник:
БТУ

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