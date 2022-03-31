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Кирьос оштрафован на 35 тысяч долларов
Он оскорбил судью в матче турнира в Майами
Австралийский теннисист Ник Кирьос оштрафован на $ 35 тыс. за вызывающее поведение и оскорбления судьи в матче четвёртого круга турнира серии "Мастерса" в Майами с итальянцем Янником Синнером (6:7 (3:7), 3:6).
Напомним, Кирьос призвал уволить весь судейский корпус "Мастерса". Это случилось после того, как по ходу розыгрыша в первом сете у судьи на вышке Карлоса Бернардеса сработала рация. Розыгрыш пришлось переигрывать.
Из $ 35 тыс. Кирьос отдаст $ 5 тыс. за нецензурную брань на корте, два штрафа по $ 5 тыс. за неспортивное поведение и ещё $ 20 тыс. за словесные оскорбления арбитров.
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