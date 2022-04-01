Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Наоми Осака: Я очень горжусь собой
Теннисистка рада, что вышла в финал турнира в Майами
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Японская теннисистка Наоми Осака прокомментировала выход в финал турнира WTA-1000 в Майами (США). В полуфинале она обыграла Белинду Бенчич со счётом 4:6, 6:3, 6:4 и теперь встретится с польской теннисисткой Игой Швёнтек.
"Я очень счастлива и благодарна. Теперь увидимся в субботу на финале. Я очень горда собой, что мне удалось дойти до финала, несмотря на все трудности. Лучше я буду самой собой, чем кем-либо другим.
Разговор с психологом мне очень помог. Специалист помог мне увидеть вещи под другим углом. Мне это точно помогло, я никогда не осознавала необходимость в такой помощи. Мне всегда нравилось делать всё самой, не перекладывать свои проблемы на других", — цитирует Осаку Sports Illustrated.
Популярное сейчас
- "Удар" по Белгороду: пожар гасят вертолеты, очереди за горючим, в Курске - повышенная готовность
- Россияне покидают Киевскую область на угнанных гражданских авто - Генштаб
- В Чернигове мародеры обворовали разбомбленный стадион Десны
- Украинская теннисистка отреагировала на бред госдумы рф о "соотечественниках"
- "Фашистам п...ц". Известный шеф-повар назвал самое страшное оружие Украины
- Две легенды. Месси встретился с другой культовой аргентинской десяткой. ФОТО