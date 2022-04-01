УВАГА! Допомогти Збройним Силам України можна, здійснивши переказ з платіжної картки за цим посиланням.
  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Теннис
  4. Наоми Осака: Я очень горжусь собой
В тренде
Теннис
Теннис

Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Наоми Осака: Я очень горжусь собой

Теннис
(1 голосов)

Теннисистка рада, что вышла в финал турнира в Майами

Наоми Осака: Я очень горжусь собой

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Японская теннисистка Наоми Осака прокомментировала выход в финал турнира WTA-1000 в Майами (США). В полуфинале она обыграла Белинду Бенчич со счётом 4:6, 6:3, 6:4 и теперь встретится с польской теннисисткой Игой Швёнтек.

"Я очень счастлива и благодарна. Теперь увидимся в субботу на финале. Я очень горда собой, что мне удалось дойти до финала, несмотря на все трудности. Лучше я буду самой собой, чем кем-либо другим.

Разговор с психологом мне очень помог. Специалист помог мне увидеть вещи под другим углом. Мне это точно помогло, я никогда не осознавала необходимость в такой помощи. Мне всегда нравилось делать всё самой, не перекладывать свои проблемы на других", — цитирует Осаку Sports Illustrated.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Наоми Осака
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 1500 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 300 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...