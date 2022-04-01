Сергей Стаховский: путин должен умереть, здесь нет другого варианта

Украинский теннисист Сергей Стаховский расскзал, что думает о владимире путина:

"путин все это делает в Украине, потому что не может себе позволить сильную, модерную Украину на границе. У нас тысяча километров границы с россией. Если Украина будет даже условной Польшей по развитию, то россия же разрушится.

Потому что люди будут переезжать границу, смотреть, что у нас, приезжать к себе, смотреть на всю херню, что у них. Как это? Мы же здесь россия, а то типа какая-то там Украина, и у них лучше? Вот в этом самая большая проблема путина. Но путин должен умереть. здесь нет другого варианта.

Вопрос в том, что мир сейчас должен понять, что есть путин, который готов шантажировать мир ядерным оружием в позиции, когда он напал на Украину. То есть не на него напали, а он напал на Украину, да еще и шантажирует мир, что если кто-то нам будет помогать, то он начнет ядерную войну. Это ужас.

Чтобы это было в 21 веке… я не понимаю, как это мир может терпеть. Я уверен, что у них уже есть какие-то планы, как его, условно, устранить или что они там сделают. Потому что, даже если мы победим здесь, все равно эта угроза останется для мира".