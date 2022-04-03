ATP. 18-летний Карлос Алькарас выиграл первый титул Мастерс. Это лучший результат в истории турнира

Майями (ATP), Карлос Алькарас обыграл Каспера Рууда в финале турнира, выиграв свой первый титул Мастерс уже в 18 лет. Он – самый молодой чемпион в истории турнира в Майями. Для него это еще и первый финал ATP 1000 в карьере. Для Рууда это также первый финал на уровне Мастерс 1000.

Открытые корты, хард.

Карлос Алькарас (Испания) – Каспер Рууд (Норвегия)

7:5|6:4

Призовой фонд – 8 584 055 долларов США.

Карлос Алькарас является 16 ракеткой мира, Каспер Рууд – восьмой.