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ATP. 18-летний Карлос Алькарас выиграл первый титул Мастерс. Это лучший результат в истории турнира
Обыграл Каспера Рууда
Фото: Defector
Майями (ATP), Карлос Алькарас обыграл Каспера Рууда в финале турнира, выиграв свой первый титул Мастерс уже в 18 лет. Он – самый молодой чемпион в истории турнира в Майями. Для него это еще и первый финал ATP 1000 в карьере. Для Рууда это также первый финал на уровне Мастерс 1000.
Открытые корты, хард.
Карлос Алькарас (Испания) – Каспер Рууд (Норвегия)
7:5|6:4
Призовой фонд – 8 584 055 долларов США.
Карлос Алькарас является 16 ракеткой мира, Каспер Рууд – восьмой.
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