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Чарльстон. Надежда Киченок отдала сопернице лишь один гейм в матче
Украинка показала свой профессионализм
Украинка Надежда Киченок успешно завершила квалификацию турнира WTA 500 в Чарльстоне.
В финальном матче наша теннисистка разгромила американку Кэтрин Харрисон – 6:1, 6:0.
На корте теннисистки провели 52 минуты. За это время Киченок подала четыре эйса при трёх двойных ошибках и реализовала 5 из 9 брейк-поинтов.
Чарльстон. Финал квалификации
Надежда Киченок (Украина) – Кэтрин Харрисон (США) – 6:1, 6:0
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