Чарльстон. Надежда Киченок отдала сопернице лишь один гейм в матче

Украинка Надежда Киченок успешно завершила квалификацию турнира WTA 500 в Чарльстоне.

В финальном матче наша теннисистка разгромила американку Кэтрин Харрисон – 6:1, 6:0.

На корте теннисистки провели 52 минуты. За это время Киченок подала четыре эйса при трёх двойных ошибках и реализовала 5 из 9 брейк-поинтов.

Чарльстон. Финал квалификации

Надежда Киченок (Украина) – Кэтрин Харрисон (США) – 6:1, 6:0