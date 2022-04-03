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Чарльстон. Надежда Киченок отдала сопернице лишь один гейм в матче

Теннис
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Украинка показала свой профессионализм

Чарльстон. Надежда Киченок отдала сопернице лишь один гейм в матче

Новина українською

Украинка Надежда Киченок успешно завершила квалификацию турнира WTA 500 в Чарльстоне.

В финальном матче наша теннисистка разгромила американку Кэтрин Харрисон – 6:1, 6:0.

На корте теннисистки провели 52 минуты. За это время Киченок подала четыре эйса при трёх двойных ошибках и реализовала 5 из 9 брейк-поинтов.

Чарльстон. Финал квалификации

Надежда Киченок (Украина) – Кэтрин Харрисон (США) – 6:1, 6:0

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В статье: Надежда Киченок
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