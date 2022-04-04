Марченко: Пока мы и дальше катимся вниз по рейтингу, Стаховский всех обогнал и стал первым номером Украины

Украинский теннисист Илья Марченко поздравил Сергея Стаховского с возвращением статуса первой ракетки Украины.

"Пока мы и дальше катимся вниз по рейтингу, Стах из окопа нас всех обогнал и стал первым номером Украины. Вот решил его поздравить", – добавил Илья.

Напомним, что Сергей был в терробороне Киева, но впоследствии стал волонтером.