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Марченко: Пока мы и дальше катимся вниз по рейтингу, Стаховский всех обогнал и стал первым номером Украины

Теннис
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Илья подшутил над украинским теннисистом

Марченко: Пока мы и дальше катимся вниз по рейтингу, Стаховский всех обогнал и стал первым номером Украины

фото - btu.org.ua

Новина українською

Украинский теннисист Илья Марченко поздравил Сергея Стаховского с возвращением статуса первой ракетки Украины.

"Пока мы и дальше катимся вниз по рейтингу, Стах из окопа нас всех обогнал и стал первым номером Украины. Вот решил его поздравить", – добавил Илья.

Напомним, что Сергей был в терробороне Киева, но впоследствии стал волонтером.

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В статье: Сергей Стаховский Илья Марченко
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