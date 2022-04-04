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Марченко: Пока мы и дальше катимся вниз по рейтингу, Стаховский всех обогнал и стал первым номером Украины
Илья подшутил над украинским теннисистом
фото - btu.org.ua
Украинский теннисист Илья Марченко поздравил Сергея Стаховского с возвращением статуса первой ракетки Украины.
"Пока мы и дальше катимся вниз по рейтингу, Стах из окопа нас всех обогнал и стал первым номером Украины. Вот решил его поздравить", – добавил Илья.
Напомним, что Сергей был в терробороне Киева, но впоследствии стал волонтером.
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