Теннис
Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Ястремская сыграет на турнире в Боготе
Турнир стартует сегодня
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Украинская теннисистка Даяна Ястремская сыграет на грунтовом турнире, который пройдет в колумбийской Боготе.
На старте соревнований Ястремская встретится с четвертой сеяной Девы Удварди из Венгрии.
Теннисистки уже играли на корте в 2017 году, тогда победу одержала украинка.
Турнир состоится с 4 по 10 апреля.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- Живого места не осталось. Минобороны показал уничтоженный оккупантами городок Бородянка – ВИДЕО
- Песков о зверствах россиян в Буче: Мы бы требовали прислушаться к аргументации россии
- Путем репрессий. Главное сми рф опубликовало статью с призывом "деукраинизировать" Украину
- Наоми Осака: Я очень горжусь собой
- Украинская красотка с ПЗРК стала звездой интернета
- "Фашистам п...ц". Известный шеф-повар назвал самое страшное оружие Украины
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
загрузка...