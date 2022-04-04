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Ястремская сыграет на турнире в Боготе

Теннис
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Турнир стартует сегодня

Ястремская сыграет на турнире в Боготе

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Украинская теннисистка Даяна Ястремская сыграет на грунтовом турнире, который пройдет в колумбийской Боготе.

На старте соревнований Ястремская встретится с четвертой сеяной Девы Удварди из Венгрии.

Теннисистки уже играли на корте в 2017 году, тогда победу одержала украинка.

Турнир состоится с 4 по 10 апреля.

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В статье: Даяна Ястремская
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