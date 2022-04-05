Роджер Федерер впервые с 2000 года опустился за пределы топ-30 рейтинга ATP

20-кратный чемпион турниров "Большого шлема", бывшая первая ракетка мира, швейцарец Роджер Федерер потерял сразу 18 мест в обновлённой версии рейтинга ATP и опустился на 44-ю строчку.

Это наихудший показатель Федерера с 5 июня 2000 года, когда Роджер располагался на 54-м месте. Ему тогда было 18 лет.

Напомним, Роджер Федерер может пропустить "Ролан Гаррос" и "Уимблдон" и в лучшем случае вернётся на мэйджоры на Открытом чемпионате США.