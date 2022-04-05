УВАГА! Допомогти Збройним Силам України можна, здійснивши переказ з платіжної картки за цим посиланням.
  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Теннис
  4. Роджер Федерер впервые с 2000 года опустился за пределы топ-30 рейтинга ATP
В тренде
Теннис
Теннис

Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Роджер Федерер впервые с 2000 года опустился за пределы топ-30 рейтинга ATP

Теннис
Обновлено
(1 голосов)

Швейцарец потерял сразу 18 мест

Роджер Федерер впервые с 2000 года опустился за пределы топ-30 рейтинга ATP

фото - flashscore.com.ua

Новина українською

20-кратный чемпион турниров "Большого шлема", бывшая первая ракетка мира, швейцарец Роджер Федерер потерял сразу 18 мест в обновлённой версии рейтинга ATP и опустился на 44-ю строчку.

Это наихудший показатель Федерера с 5 июня 2000 года, когда Роджер располагался на 54-м месте. Ему тогда было 18 лет.

Напомним, Роджер Федерер может пропустить "Ролан Гаррос" и "Уимблдон" и в лучшем случае вернётся на мэйджоры на Открытом чемпионате США.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Роджер Федерер
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 1500 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 300 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...