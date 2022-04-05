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В ATP хотят ужесточить наказания за неспортивное поведение игроков на корте

Теннис
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Сейчас все чаще такое случается в теннисе

В ATP хотят ужесточить наказания за неспортивное поведение игроков на корте

Фото: sport.ru

Новина українською

Ассоциация теннисистов-профессионалов обратила внимание игроков на то, как их поведение негативно влияет на имидж спорта.

Письмо ATP, адресованное теннисистам, попало также к журналистам Reuters. В нем сказано, что ассоциация рассмотрит возможности ужесточить наказания за неспортивное поведение игроков на корте.

"Мы проводим пересмотр кодекса, а также дисциплинарных процессов, чтобы гарантировать, что они предусматривают надлежащие и актуальные наказания за серьезные нарушения и их повторные случаи.

В первые три месяца сезона необычайно часто происходили громкие инциденты, связанные с неспортивным поведением. Это поведение влияет на всех и шлет неверный посыл нашим фанатам, особенно юным болельщикам", - сказал глава АТР Андреа Гауденци.

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В статье: ATP
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Источник:
БТУ

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