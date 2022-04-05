Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
В ATP хотят ужесточить наказания за неспортивное поведение игроков на корте
Сейчас все чаще такое случается в теннисе
Фото: sport.ru
Ассоциация теннисистов-профессионалов обратила внимание игроков на то, как их поведение негативно влияет на имидж спорта.
Письмо ATP, адресованное теннисистам, попало также к журналистам Reuters. В нем сказано, что ассоциация рассмотрит возможности ужесточить наказания за неспортивное поведение игроков на корте.
"Мы проводим пересмотр кодекса, а также дисциплинарных процессов, чтобы гарантировать, что они предусматривают надлежащие и актуальные наказания за серьезные нарушения и их повторные случаи.
В первые три месяца сезона необычайно часто происходили громкие инциденты, связанные с неспортивным поведением. Это поведение влияет на всех и шлет неверный посыл нашим фанатам, особенно юным болельщикам", - сказал глава АТР Андреа Гауденци.
Популярное сейчас
- Российскую бригаду, совершавшую зверства в Буче, возвращают в Украину - ГУР
- О НАТО, договоренностях с рф и Мариуполе. Зеленский дал интервью украинским журналистам
- В Европе отреагировали на российскую статью о "деукраинизации Украины" путем репрессий
- Наоми Осака: Я очень горжусь собой
- Лучшие друзья человека. Как животные помогают украинским военным. ФОТО
- Украинская красотка с ПЗРК стала звездой интернета