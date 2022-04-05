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19-летний победитель турнира в Майами заявил, что этот титул не последний в этом сезоне

Теннис
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Но удастся ли

19-летний победитель турнира в Майами заявил, что этот титул не последний в этом сезоне

Фото: Defector

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Победитель турнира серии "Мастерс" в Майами испанский теннисист Карлос Алькарас Гарфия сообщил, что настроен выиграть турнир "Большого шлема" уже в этом году.

"Я бы сказал вам, что готов, я уверен в себе, а также готов физически и морально. Может быть, это будет не "Ролан Гаррос", но я точно могу выиграть турнир "Большого шлема" в этом году. И не боюсь в этом признаться", — сказал Карлос Алькарас Гарфия в интервью Marca.

Благодаря успешному выступлению на турнире в Майами Алькарас в обновлённом рейтинге ATP поднялся на 11-е место.

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В статье: Карлос Алькарас Гарфия Мастерс
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