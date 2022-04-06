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Наоми Осака показала новый стиль обуви
Теннисистка изобразила бабочку
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Японская теннисистка, победительница четырёх турниров "Большого шлема" Наоми Осака показала новый дизайн обуви. Теннисистка нанесла на обувь изображение бабочки и поделилась фотографией в своих соцсетях.
На победном для Осаки Открытом чемпионате Австралии 2021 года на теннисистку несколько раз садилась бабочка, поэтому решение нанести её на обувь выглядит весьма оригинально.
Наоми Осака является двукратной чемпионкой Открытого чемпионата США, а также двукратной чемпионкой Открытого чемпионата Австралии.
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