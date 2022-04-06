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Наоми Осака показала новый стиль обуви

Теннис
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Теннисистка изобразила бабочку

Наоми Осака показала новый стиль обуви

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Японская теннисистка, победительница четырёх турниров "Большого шлема" Наоми Осака показала новый дизайн обуви. Теннисистка нанесла на обувь изображение бабочки и поделилась фотографией в своих соцсетях.

На победном для Осаки Открытом чемпионате Австралии 2021 года на теннисистку несколько раз садилась бабочка, поэтому решение нанести её на обувь выглядит весьма оригинально.

Наоми Осака является двукратной чемпионкой Открытого чемпионата США, а также двукратной чемпионкой Открытого чемпионата Австралии.

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В статье: Наоми Осака
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