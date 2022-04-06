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Ник Кирьос впервые за 1055 дней выиграл на грунтовом турнире

Теннис
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Да и вообще этот матч был первым за более, чем 2 года

Ник Кирьос впервые за 1055 дней выиграл на грунтовом турнире

Новина українською

Австралийский теннисист Ник Кирьос одержал победу в матче первого круга турнира в Хьюстоне (США), который проходит на грунте. Соперником Кирьоса был американец Маккензи Макдональд. Австралиец обыграл его со счётом 4:6, 6:3, 6:4. Это первый за 1055 дней матч Ника на грунтовом покрытии.

"Я немного скользил, но вообще-то мой стиль хорошо подходит для грунта. Это не самое любимое моё покрытие, но сегодня я просто хорошо подавал, стал играть агрессивнее и включил другую передачу", — приводит слова Кирьоса Fox Sports Australia.

Во втором круге соперником Ника Кирьоса станет ещё один представитель США Томми Пол, который в матче первого раунда одержал победу над немцем Петером Гоёвчиком.

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В статье: Ник Кирьос
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