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Новак Джокович потренировался с Янником Синнером в Монте-Карло

Теннис
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Серб готовится к турниру

Новак Джокович потренировался с Янником Синнером в Монте-Карло

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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20-кратный чемпион турниров "Большого шлема", первая ракетка мира серб Новак Джокович провёл совместную тренировку с 12-м номером рейтинга, итальянцем Янником Синнером в Монте-Карло (Монако).

С 10 по 17 апреля в Монте-Карло пройдёт грунтовый турнир серии "Мастерс", на который заявлены оба теннисиста. Действующим чемпионом соревнований является грек Стефанос Циципас.

Джокович полностью пропустил серию турниров в США, в частности "Мастерсы" в Индиан-Уэллсе и Майами.

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В статье: Новак Джокович
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