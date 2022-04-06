Новак Джокович потренировался с Янником Синнером в Монте-Карло

20-кратный чемпион турниров "Большого шлема", первая ракетка мира серб Новак Джокович провёл совместную тренировку с 12-м номером рейтинга, итальянцем Янником Синнером в Монте-Карло (Монако).

С 10 по 17 апреля в Монте-Карло пройдёт грунтовый турнир серии "Мастерс", на который заявлены оба теннисиста. Действующим чемпионом соревнований является грек Стефанос Циципас.

Джокович полностью пропустил серию турниров в США, в частности "Мастерсы" в Индиан-Уэллсе и Майами.