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Бориса Беккера признали виновным по делу о неуплате налогов
Он был объявлен банкротом пять лет назад
Бывшая первая ракетка мира Борис Беккер признан виновным по четырём обвинениям по делу о банкротстве, сообщает Daily Express. 54-летний бывший спортсмен был объявлен банкротом пять лет назад. В 2017 году он не смог выплатить кредит за дом в Испании. Сумма долга Беккера составила порядка £ 3 млн.
В дальнейшем Беккеру предъявили обвинения в том, что он скрывал свои доходы, чтобы не выплачивать кредит и долги. Его дело рассматривалось в Англии.
Изначально утверждалось, что теннисист якобы сокрыл € 1,13 млн от продажи принадлежащего ему дилерского центра Mercedes.
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