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Даяна Ястремская покидает турнир в Боготе
Украинка уступила на тайбрейке
Фото: InsideTheGames
Украинская теннисистка Даяна Ястремская не смогла выйти в полуфинал турнира WTA в Колумбии.
Четвертьфинал
Даяна Ястремская (Украина) - Лаура Пигосси (Бразилия, Q) 2:6, 6:4, 6:7(3)
Матч продлился около 2,5 часов. В решающем сете Ястремская отыграла подачу на матч в десятом гейме, а затем не смогла реализовать три матчбола на подаче соперницы при счете 6:5.
212-я ракетка мира Лаура Пигосси впервые в карьере играла в четвертьфинале турнира WTA.
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