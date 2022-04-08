Даяна Ястремская покидает турнир в Боготе

Украинская теннисистка Даяна Ястремская не смогла выйти в полуфинал турнира WTA в Колумбии.

Четвертьфинал

Даяна Ястремская (Украина) - Лаура Пигосси (Бразилия, Q) 2:6, 6:4, 6:7(3)

Матч продлился около 2,5 часов. В решающем сете Ястремская отыграла подачу на матч в десятом гейме, а затем не смогла реализовать три матчбола на подаче соперницы при счете 6:5.

212-я ракетка мира Лаура Пигосси впервые в карьере играла в четвертьфинале турнира WTA.