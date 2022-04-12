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Украинский теннисист Александр Овчаренко одержал победу на турнире в Барлетте

Теннис
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Он сумел переиграть Лукаша Росола

Украинский теннисист Александр Овчаренко одержал победу на турнире в Барлетте

Фото: sport.ru

Новина українською

Украинский теннисист Александр Овчаренко (№737 ATP) одержал победу в основе челленджера.

На соревнованиях в Италии украинец успешно обыграл 36-летнего чешского теннисиста Лукаша Росола.

Барлетт. Первый круг
Александр Овчаренко (Украина) – Лукаш Росол (Чехия) – 7:5, 2:6, 6:3

В следующем круге Александр сыграет с Нуном Боржешем из Португалии.

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В статье: Александр Овчаренко
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