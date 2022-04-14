Завацкая: россияне должны извиниться за действия своей страны

Украинская теннисистка Катарина Завацкая прокомментировала порталу BTU подготовку к матчу против сборной США

"Вся команда в понедельник уже собралась в Эшвилле и мы уже провели тренировочный день", - рассказала Завацкая. "Я отлично потренировалась с Людой [Киченок]. Корт хороший, мячи обычные - в целом все хорошо. В команде все в порядке, стараемся фокусироваться на матче насколько это сейчас возможно. Иногда после чтения новостей это делать крайне сложно, но мы стараемся оставаться на позитиве. Безусловно помогает то, что мы сейчас в команде и все вместе. Мы можем поддержать друг друга, поделиться... Думаю, мы сможем хорошо подготовиться к матчу в пятницу и в субботу".

О настроении в команде в условиях войны в Украине.

"Мы все начинаем день с того, что проверяем телефоны, созваниваемся с родственниками в Украине и от того, что они скажут, так уже проходит наш день. Сейчас, как бы это страшно не звучало, все привыкли к тому, что несмотря на войну, нужно что-то делать, нужно играть. Корт - это единственное место, где ты можешь сейчас нормально жить, просто фокусируясь на теннисном мячике. Настроение, конечно... Иногда накрывает. Меня очень сильно потрясли новости из Бучи. После того, как я их прочла, у меня на следующий день был матч с Плишковой. Я всю ночь не спала, меня всю трясло и я ничего не могла с этим поделать. Я смогла восстановиться - организм хорошо сработал и я очень рада, что я сейчас в порядке физически и нет каких-то проблем. В команде все же легче все переносить, к тому же мы много времени провели вместе в Чарльстоне с Людой и Надей Киченок. Так что наш командный дух он очень помогает".

О реакции знакомых российских и белорусских теннисистов на военное вторжение войск РФ в Украину.

"Тех, кто мне написал со словами поддержки из российских или белорусских игроков - я могу пересчитать на пальцах одной руки. А у меня ведь было столько друзей и знакомых среди них. Когда я прилетела в Майами, а это был для меня первый турнир в Туре за полгода, то для меня было шоком, что практически все ходят и делают вид, что ничего не происходит.

На самом деле ситуация очень сложная и конечно есть внутри агрессия, когда кто-то из русских хотя бы не спросит как твои дела, как твои родственники в Украине. Ведь они должны это делать... Извиниться за действия своей страны, обозначить свою позицию хотя бы не публично. Некоторые, конечно, боятся, но не знаю... Мне кажется, можно бояться умереть, а в Украине сейчас каждый день умирают люди, дети, и бояться что-то сказать уж точно не нужно".