Циципас пробился в четвертьфинал турнира в Монте-Карло

Греческий теннисист Стефанос Циципас пробился в четвертьфинал грунтового "Мастерса" в Монте-Карло (Монако). Он обыграл представителя Сербии Ласло Джере в третьем круге турнира.

Стефанос Циципас - Ласло Джере 7:5, 7:6 (7:1)

Продолжительность поединка составила 1 час 52 минуты. Циципас 5 раз подал навылет, допустил 2 двойные ошибки и реализовал 1 брейк-пойнт из 2. На счету 62-й ракетки мира Джере 6 эйсов, 5 двойных ошибок и ни одного использованного брейк-пойнта из 2.

За выход в полуфинал Циципас сразится с победителем пары Лоренцо Музетти (Италия) — Диего Шварцман (Аргентина).