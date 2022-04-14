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Циципас пробился в четвертьфинал турнира в Монте-Карло
Для первой ракетки мира матч был не из легких
фото - flashscore.com.ua
Греческий теннисист Стефанос Циципас пробился в четвертьфинал грунтового "Мастерса" в Монте-Карло (Монако). Он обыграл представителя Сербии Ласло Джере в третьем круге турнира.
Стефанос Циципас - Ласло Джере 7:5, 7:6 (7:1)
Продолжительность поединка составила 1 час 52 минуты. Циципас 5 раз подал навылет, допустил 2 двойные ошибки и реализовал 1 брейк-пойнт из 2. На счету 62-й ракетки мира Джере 6 эйсов, 5 двойных ошибок и ни одного использованного брейк-пойнта из 2.
За выход в полуфинал Циципас сразится с победителем пары Лоренцо Музетти (Италия) — Диего Шварцман (Аргентина).
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