Циципас: Джере — теннисист, который здорово играет на грунте

Греческий теннисист Стефанос Циципас прокомментировал выход в четвертьфинал турнира серии "Мастерс" в Монте-Карло (Монако). В матче третьего круга он обыграл серба Ласло Джере со счётом 7:5, 7:6 (7:1).

"Я знал, что нужно быть готовым. Джере — теннисист, который здорово играет на грунте. Он стабилен. Ему удаётся возвращать много мячей назад. Мне пришлось действительно здорово потрудиться, чтобы победить. Было важно хорошо начать на тай-брейке и выдержать ралли. Я использовал шансы, когда они появлялись", — сказал Циципас после матча.

За выход в полуфинал Циципас сразится с победителем пары Лоренцо Музетти (Италия) — Диего Шварцман (Аргентина).