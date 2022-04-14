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Циципас: Джере — теннисист, который здорово играет на грунте
Стефанос прокомментировал матч
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Греческий теннисист Стефанос Циципас прокомментировал выход в четвертьфинал турнира серии "Мастерс" в Монте-Карло (Монако). В матче третьего круга он обыграл серба Ласло Джере со счётом 7:5, 7:6 (7:1).
"Я знал, что нужно быть готовым. Джере — теннисист, который здорово играет на грунте. Он стабилен. Ему удаётся возвращать много мячей назад. Мне пришлось действительно здорово потрудиться, чтобы победить. Было важно хорошо начать на тай-брейке и выдержать ралли. Я использовал шансы, когда они появлялись", — сказал Циципас после матча.
За выход в полуфинал Циципас сразится с победителем пары Лоренцо Музетти (Италия) — Диего Шварцман (Аргентина).
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