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Дарья Снигур пробилась в следующий круг турнира во Франции

Теннис
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Украинка провела хороший матч

Дарья Снигур пробилась в следующий круг турнира во Франции

фото - btu.org.ua

Новина українською

Украинская теннисистка Дарья Снигур обыграла француженку Марине Шостак во втором круге турнира ITF W25 во Франции.

Дарья Снегирь - Марине Шостак 6:1, 6:2

Матч продолжался 1 час 9 минут. В свой актив украинка записала 4 брейка и 4 брейк-пойнта соперницы. Снегирь дважды подала навылет и не допускала двойных ошибок.

В следующем раунде она сыграет с Марина Бассольс Рабера в Эстель Кассино.

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В статье: Дарья Снигур
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