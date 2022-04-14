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Дарья Снигур пробилась в следующий круг турнира во Франции
Украинка провела хороший матч
фото - btu.org.ua
Украинская теннисистка Дарья Снигур обыграла француженку Марине Шостак во втором круге турнира ITF W25 во Франции.
Дарья Снегирь - Марине Шостак 6:1, 6:2
Матч продолжался 1 час 9 минут. В свой актив украинка записала 4 брейка и 4 брейк-пойнта соперницы. Снегирь дважды подала навылет и не допускала двойных ошибок.
В следующем раунде она сыграет с Марина Бассольс Рабера в Эстель Кассино.
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