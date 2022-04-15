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Циципас: Не думаю о защите титула
Грек сосредоточен на чемпионской гонке в Турине
фото - flashscore.com.ua
Греческий теннисист Стефанос Циципас после выхода в четвертьфинал турнира серии "Мастерс" в Монте-Карло (Монако) рассказал о своих целях. Действующий чемпион турнира в матче третьего круга обыграл серба Ласло Джере со счётом 7:5, 7:6 (7:1).
"Я пытаюсь получать удовольствие от игры, насколько это возможно. Как я уже говорил своим друзьям и семье, меня ждёт длинный год. Я сосредоточен на чемпионской гонке в Турине. Особо не думаю о защите титула здесь, в Монте-Карло. Я сосредоточен на долгосрочных целях и хорошей игре в теннис", — цитирует Циципаса TennisHead.
В четвертьфинале турнира в Монте-Карло Циципас встретится с аргентинцем Диего Шварцманом.
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