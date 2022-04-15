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Ястремская: Могу сказать однозначно – мне нравится в США

Теннис
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Теннисистка готовится к турниру

Ястремская: Могу сказать однозначно – мне нравится в США

Фото: InsideTheGames

Новина українською

Украинская теннисистка Дайана Ястремская поделилась ожиданиями от матча против сборной США в Кубке Билли Джин Кинг.

"Сама этого не ожидала, но чувствую себя здесь довольно хорошо. Мне нравится корт, мне нравится здешняя атмосфера. После моей первой тренировки здесь, я почувствовала, что готова здесь играть, готова бороться".

Так что могу сказать однозначно – мне здесь нравится", – сказала Ястремская.

Напомним, что Даяна Ястремская откроет игровой день матчем против Элисон Риск. Теннисистки впервые сыграют друг с другом.

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В статье: Даяна Ястремская
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