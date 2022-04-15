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Ястремская: Могу сказать однозначно – мне нравится в США
Теннисистка готовится к турниру
Фото: InsideTheGames
Украинская теннисистка Дайана Ястремская поделилась ожиданиями от матча против сборной США в Кубке Билли Джин Кинг.
"Сама этого не ожидала, но чувствую себя здесь довольно хорошо. Мне нравится корт, мне нравится здешняя атмосфера. После моей первой тренировки здесь, я почувствовала, что готова здесь играть, готова бороться".
Так что могу сказать однозначно – мне здесь нравится", – сказала Ястремская.
Напомним, что Даяна Ястремская откроет игровой день матчем против Элисон Риск. Теннисистки впервые сыграют друг с другом.
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