Ястремская: Могу сказать однозначно – мне нравится в США

Украинская теннисистка Дайана Ястремская поделилась ожиданиями от матча против сборной США в Кубке Билли Джин Кинг.

"Сама этого не ожидала, но чувствую себя здесь довольно хорошо. Мне нравится корт, мне нравится здешняя атмосфера. После моей первой тренировки здесь, я почувствовала, что готова здесь играть, готова бороться".

Так что могу сказать однозначно – мне здесь нравится", – сказала Ястремская.

Напомним, что Даяна Ястремская откроет игровой день матчем против Элисон Риск. Теннисистки впервые сыграют друг с другом.