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Украинские теннисисты собрали солидную сумму на гуманитарную помощь
До старта матчей уже удалось собрать серьезную сумму
15 – 16 апреля в Эшвилле женская сборная Украины по теннису проведет матч Кубка Билли Джин Кинг против команды США.
В начале матча организаторами турнира был запущен фонд TennisPlaysForPeace, цель которого – собрать деньги для гуманитарной помощи Украине.
В настоящее время фонд собрал уже 940 тысяч долларов. Сбор средств продолжается, поэтому преодоление отметки в 1 миллион долларов выглядит вполне реальной задачей.
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