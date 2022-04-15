  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Теннис
  4. Украинские теннисисты собрали солидную сумму на гуманитарную помощь
В тренде
Теннис
Теннис

Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Украинские теннисисты собрали солидную сумму на гуманитарную помощь

Теннис
Обновлено
(1 голосов)

До старта матчей уже удалось собрать серьезную сумму

Украинские теннисисты собрали солидную сумму на гуманитарную помощь

Новина українською

15 – 16 апреля в Эшвилле женская сборная Украины по теннису проведет матч Кубка Билли Джин Кинг против команды США.

В начале матча организаторами турнира был запущен фонд TennisPlaysForPeace, цель которого – собрать деньги для гуманитарной помощи Украине.

В настоящее время фонд собрал уже 940 тысяч долларов. Сбор средств продолжается, поэтому преодоление отметки в 1 миллион долларов выглядит вполне реальной задачей.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Кубок Билли Джин Кинг
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 1500 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 300 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...