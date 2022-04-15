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Кубок Билли Джин Кинг. Ястремская и Риск сыграли самый длинный тай-брейк в истории турнира

Теннис
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Поединок ещё не завершился

Кубок Билли Джин Кинг. Ястремская и Риск сыграли самый длинный тай-брейк в истории турнира

Фото: InsideTheGames

Новина українською

15 апреля состоялся матч между Даяной Ястремской и Элисон Риск в рамках Кубка Билли Джин Кинг.

Первый сет поединка завершился 34-очковым тай-брейком, победу в котором со счетом 18:16 одержала американская теннисистка.

Стоит отметить, что этот тай-брейк стал самым длинным в истории турнира в одиночном разряде и второй по величине в целом.

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В статье: Кубок Билли Джин Кинг
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Источник:
БТУ

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