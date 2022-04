Кубок Билли Джин Кинг. Ястремская и Риск сыграли самый длинный тай-брейк в истории турнира

15 апреля состоялся матч между Даяной Ястремской и Элисон Риск в рамках Кубка Билли Джин Кинг.

Первый сет поединка завершился 34-очковым тай-брейком, победу в котором со счетом 18:16 одержала американская теннисистка.

Стоит отметить, что этот тай-брейк стал самым длинным в истории турнира в одиночном разряде и второй по величине в целом.

Nerves of steel ????@Riske4rewards ???????? takes the first set against Yastremska ???????? with a 7-6 (16) after 87 minutes!#BJKCup | @usta pic.twitter.com/t0iUzANX5c