Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Кубок Билли Джин Кинг. Ястремская и Риск сыграли самый длинный тай-брейк в истории турнира
Поединок ещё не завершился
Фото: InsideTheGames
15 апреля состоялся матч между Даяной Ястремской и Элисон Риск в рамках Кубка Билли Джин Кинг.
Первый сет поединка завершился 34-очковым тай-брейком, победу в котором со счетом 18:16 одержала американская теннисистка.
Стоит отметить, что этот тай-брейк стал самым длинным в истории турнира в одиночном разряде и второй по величине в целом.
Nerves of steel ????@Riske4rewards ???????? takes the first set against Yastremska ???????? with a 7-6 (16) after 87 minutes!#BJKCup | @usta pic.twitter.com/t0iUzANX5c— Billie Jean King Cup (@BJKCup) April 15, 2022
Популярное сейчас
- Пентагон: Затопление крейсера Москва - это большой удар по морской мощи россии
- Польша готова к войне с россией - МИД
- Москва угрожает усилить удары по Киеву и требует от США прекратить поставки оружия
- Завацкая: россияне должны извиниться за действия своей страны
- Украинская рок-группа THE HARDKISS представила новый клип на песню о событиях в Украине. ВИДЕО
- Орки украли из дома Олега Скрипки матрас, но прошли мимо картины известного художника