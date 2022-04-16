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Ястремская и Завацкая проиграли американкам на старте Кубка Билли Джин Кинг
Обидно, но не сдаваться
Фото: InsideTheGames
Украинские теннисистки Даяна Ястремская и Катарина Завацкая проиграли стартовые матчи на Кубке Билли Джин Кинг. Наша команда играет против США.
Ястремская в тяжелом матче уступила Элисон Риск со счетом 6-7; 5-7. Матч длился 2 часа 21 минуту, в активе нашей спортсменки 6 эйсов, а в пассиве - 4 двойные и 63 невынужденные ошибки.
А вот Завацкая почти без боя уступила Джессике Пегуле, счет поединка 2-6; 1-6. Поединок длился 1 час 6 минут, украинка не выполнила ни одного эйса, но допустила 5 двойных ошибок.
Таким образом, после старта соревнований наша команда уступает американкам со счетом 2-0. Следующий матч состоится 16 апреля, старт – не раньше 20:00.
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