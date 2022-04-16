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Ястремская и Риск установили исторический рекорд в матче Кубка Билли Джин Кинг
Великолепный поединок
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Украинская теннисистка Даяна Ястремская в стартовом матче на Кубке Билли Джин Кинг
В ходе матча этим двум теннисисткам удалось установить по-настоящему исторический рекорд этого турнира. Был сыгран самый длинный тай-брейк за весь период существования соревнований. К сожалению, наша спортсменка проиграла со счётом 16-18.
Напомним, что ранее Ястремская
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