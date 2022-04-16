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Ястремская и Риск установили исторический рекорд в матче Кубка Билли Джин Кинг

Теннис
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Великолепный поединок

Ястремская и Риск установили исторический рекорд в матче Кубка Билли Джин Кинг

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Украинская теннисистка Даяна Ястремская в стартовом матче на Кубке Билли Джин Кинг проиграла американке Элисон Риск.

В ходе матча этим двум теннисисткам удалось установить по-настоящему исторический рекорд этого турнира. Был сыгран самый длинный тай-брейк за весь период существования соревнований. К сожалению, наша спортсменка проиграла со счётом 16-18.

Напомним, что ранее Ястремская прокомментировала пребывание в США.

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В статье: Даяна Ястремская Элисон Риск
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