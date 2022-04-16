Элина Свитолина: Жизнь уже никогда не будет такой как раньше. Фото

Украинская теннисистка Элина Свитолина на своей официальной странице в Instagram разместила фото в патриотической футболке с подписью, которая лучше всего демонстрирует ситуацию, в которую оказалась сегодня наша страна.

"Жизнь идет дальше, но она никогда не будет такой как раньше"