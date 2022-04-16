Теннис
Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Элина Свитолина: Жизнь уже никогда не будет такой как раньше. Фото
Трудно не согласиться
Фото: n2tshop.com
Украинская теннисистка Элина Свитолина на своей официальной странице в Instagram разместила фото в патриотической футболке с подписью, которая лучше всего демонстрирует ситуацию, в которую оказалась сегодня наша страна.
"Жизнь идет дальше, но она никогда не будет такой как раньше"
Напомним, что ранее Ястремская
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- Источник: Была идея объединить Динамо и Шахтер в одну команду без легионеров
- Зинченко: Гвардиола и Фернандиньо каждый день спрашивают меня, какая ситуация в Украине
- Удерживая место в ЛЧ. Тоттенхэм – Брайтон. Анонс и прогноз матча АПЛ на 16.04.2022
- Четыре украинские теннисистки попали в основную сетку Ролан Гаррос
- Отсутствие позиции - тоже активная позиция. Коля Серга обратился к Регине и другим блогерам рф
- Легендарный музыкальный коллектив возвращается на сцену впервые за 7 лет ради помощи Украине
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
загрузка...