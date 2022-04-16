  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Теннис
  4. Элина Свитолина: Жизнь уже никогда не будет такой как раньше. Фото
В тренде
Теннис
Теннис

Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Элина Свитолина: Жизнь уже никогда не будет такой как раньше. Фото

Теннис
Обновлено
(3 голосов)

Трудно не согласиться

Элина Свитолина: Жизнь уже никогда не будет такой как раньше. Фото

Фото: n2tshop.com

UA-Футбол
Новина українською

Украинская теннисистка Элина Свитолина на своей официальной странице в Instagram разместила фото в патриотической футболке с подписью, которая лучше всего демонстрирует ситуацию, в которую оказалась сегодня наша страна.

"Жизнь идет дальше, но она никогда не будет такой как раньше"

Элина Свитолина: Жизнь уже никогда не будет такой как раньше. Фото - изображение 1

Напомним, что ранее Ястремская установила исторический рекорд на турнире Кубка Билли Джин Кинг.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Элина Свитолина
Оцените этот материал:
(3 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 1500 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 300 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...