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Ястремская и Завацкая прокомментировали проигранные матчи Кубка Билли Джин Кинг
Держать строй
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Украинские теннисистки Даяна Ястремская и Катарина Завацкая прокомментировали
Ястремская: "Моим первым мнением после поражения было то, что мне хочется сейчас убить себя. На таких турнирах важен каждый матч, всегда очень много эмоций. Особенно сейчас, когда в Украине такое происходит, у тебя есть экстра-мотивация победить, победить для Украины. Это очень тяжело, потому что ты играешь против американок, зрители болеют за обе команды, твоя сборная болеет за тебя со скамейки, все очень нервничают, ты сам жмешь на себя дополнительно. Я даже не помню, каков был счет на тай-брейке в первом сете. Каждое очко, которое мы играли, было что-то. Я даже не знаю, как это описать словами. Сетболы были то у меня, то у нее. Когда проигрываешь, то стараешься максимально выложиться. Когда выиграешь, то давления больше, ты пытаешься играть очень осторожно. Но это не мой вариант. Если я играю аккуратно, когда у меня есть шансы, тогда сама на себя жму и начинаю проигрывать. Наверняка мне понадобится целый день, что объяснить вам, что происходило в этом матче. В целом, я считаю, это был довольно хороший поединок. Я старалась изо всех сил. Грустно, что я проиграла, но мне тоже понравилось играть здесь".
Завацкая: "Что ж, было нелегко, нужно еще немного времени, чтобы все переварить. Можно сказать, что я не чувствовала себя комфортно на корте. Конечно, Пегула играла здорово, давила на меня. Моментами было такое, что мне казалось, что я играю неплохо. Мне не кажется, что я смогла противопоставить свой хороший теннис ее игре. Корт был быстрым, атмосфера была совсем другой. Это были уже не те условия, что и во время тренировок. Думаю, что к следующему матчу против Элисон Риск я буду более-менее готова, ведь я смотрела ее матч с Даяной Ястремской. До жеребьевки мы думали, что в первый день играть с Риск буду я и все эти дни мы обсуждали именно этот матч. Сегодня поговорим об этом снова вместе с командой, закончим подготовку, чтобы завтра выйти на корт и сражаться".
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