Ястремская и Завацкая прокомментировали проигранные матчи Кубка Билли Джин Кинг

Украинские теннисистки Даяна Ястремская и Катарина Завацкая прокомментировали проигранные стартовые матчи Кубка Билли Джин Кинг.

Ястремская: "Моим первым мнением после поражения было то, что мне хочется сейчас убить себя. На таких турнирах важен каждый матч, всегда очень много эмоций. Особенно сейчас, когда в Украине такое происходит, у тебя есть экстра-мотивация победить, победить для Украины. Это очень тяжело, потому что ты играешь против американок, зрители болеют за обе команды, твоя сборная болеет за тебя со скамейки, все очень нервничают, ты сам жмешь на себя дополнительно. Я даже не помню, каков был счет на тай-брейке в первом сете. Каждое очко, которое мы играли, было что-то. Я даже не знаю, как это описать словами. Сетболы были то у меня, то у нее. Когда проигрываешь, то стараешься максимально выложиться. Когда выиграешь, то давления больше, ты пытаешься играть очень осторожно. Но это не мой вариант. Если я играю аккуратно, когда у меня есть шансы, тогда сама на себя жму и начинаю проигрывать. Наверняка мне понадобится целый день, что объяснить вам, что происходило в этом матче. В целом, я считаю, это был довольно хороший поединок. Я старалась изо всех сил. Грустно, что я проиграла, но мне тоже понравилось играть здесь".