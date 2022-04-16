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ITF. Украинка Дария Снигур уступила в полуфинале турнира в Кальви
Уже второй выход в полуфинал в этом году
Фото: Getty Images
Кальфи (ITF), украинская теннисистка Дария Снигур уступила в полуфинале турнира француженке Тессе Андрианжафитримо. Для Дарии это уже второй полуфинал турнира ITF в этом году – в феврале она даже добралась до финала в Германии.
Дария Снигур (Украина) – Тесса Андрианжафитримо (Франция)
5:7|2:6
Дария Снигур является 144 ракеткой мира, Тесса Андрианжафитримо – 151.
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