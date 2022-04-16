ITF. Украинка Дария Снигур уступила в полуфинале турнира в Кальви

Кальфи (ITF), украинская теннисистка Дария Снигур уступила в полуфинале турнира француженке Тессе Андрианжафитримо. Для Дарии это уже второй полуфинал турнира ITF в этом году – в феврале она даже добралась до финала в Германии.

Дария Снигур (Украина) – Тесса Андрианжафитримо (Франция)

5:7|2:6

Дария Снигур является 144 ракеткой мира, Тесса Андрианжафитримо – 151.