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ITF. Украинка Дария Снигур уступила в полуфинале турнира в Кальви

Теннис
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Уже второй выход в полуфинал в этом году

ITF. Украинка Дария Снигур уступила в полуфинале турнира в Кальви

Фото: Getty Images

UA-Футбол
Новина українською

Кальфи (ITF), украинская теннисистка Дария Снигур уступила в полуфинале турнира француженке Тессе Андрианжафитримо. Для Дарии это уже второй полуфинал турнира ITF в этом году – в феврале она даже добралась до финала в Германии.

Дария Снигур (Украина) – Тесса Андрианжафитримо (Франция)

5:7|2:6

Дария Снигур является 144 ракеткой мира, Тесса Андрианжафитримо – 151.

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В статье: теннис Дарья Снигур
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