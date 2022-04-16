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ATP. Циципас и Давидович-Фокина вышли в финал турнира в Монте-Карло
Первый финал в карьере испанца
Фото: New Yorker
Монте-Карло (ATP), испанец Алехандро Давидович-Фокина обыграл в полуфинале болгарина Григора Димитрова. В финал также вышел грек Стефанос Циципас, он победил в полуфинальном матче против немца Александра Зверева.
Для Давидовича-Фокина это первый финал ATP в карьере – ранее он 3 раза выбывал в полуфинале.
Открытые корты, грунт.
Алехандро Давидович-Фокина (Испания) – Григор Димитров (Болгария)
6:4|6:7|6:3
Стефанос Циципас (Греция) – Александр Зверев (Германия)
6:4|6:2
Финал пройдет 17 апреля. Призовой фонд турнира: 5 415 410 евро.
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