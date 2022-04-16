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ATP. Циципас и Давидович-Фокина вышли в финал турнира в Монте-Карло

Теннис
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Первый финал в карьере испанца

ATP. Циципас и Давидович-Фокина вышли в финал турнира в Монте-Карло

Фото: New Yorker

UA-Футбол
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Монте-Карло (ATP), испанец Алехандро Давидович-Фокина обыграл в полуфинале болгарина Григора Димитрова. В финал также вышел грек Стефанос Циципас, он победил в полуфинальном матче против немца Александра Зверева.

Для Давидовича-Фокина это первый финал ATP в карьере – ранее он 3 раза выбывал в полуфинале.

Открытые корты, грунт.

Алехандро Давидович-Фокина (Испания) – Григор Димитров (Болгария)

6:4|6:7|6:3

Стефанос Циципас (Греция) – Александр Зверев (Германия)

6:4|6:2

Финал пройдет 17 апреля. Призовой фонд турнира: 5 415 410 евро.

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В статье: теннис Григор Димитров Александр Зверев Стефанос Циципас Алехандро Давидович-Фокина
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