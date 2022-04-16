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АТР. Украинец Сачко проиграл в квалификации турнира в Барселоне
Обидное поражение
Барселона (АТР), украинский теннисист Виталий Сачно проиграл в первом круге квалификации турнира АТР 500 французу Мануэлю Гинару. Гинар является 159 ракеткой мира, Сачко – 247.
Ранее Виталий дважды добирался до финалов ATP Challenger, однако оба раза уступал: в марте и в июле 2021 года.
Открытые корты, грунт.
Виталий Сачко (Украина) – Мануэль Гинар (Франция)
3:6|3:6
Призовой фонд турнира: 2 802 580 евро.
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