  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Теннис
  4. АТР. Украинец Сачко проиграл в квалификации турнира в Барселоне
В тренде
Теннис
Теннис

Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

АТР. Украинец Сачко проиграл в квалификации турнира в Барселоне

Теннис
(1 голосов)

Обидное поражение

АТР. Украинец Сачко проиграл в квалификации турнира в Барселоне

UA-Футбол
Новина українською

Барселона (АТР), украинский теннисист Виталий Сачно проиграл в первом круге квалификации турнира АТР 500 французу Мануэлю Гинару. Гинар является 159 ракеткой мира, Сачко – 247.

Ранее Виталий дважды добирался до финалов ATP Challenger, однако оба раза уступал: в марте и в июле 2021 года.

Открытые корты, грунт.

Виталий Сачко (Украина) – Мануэль Гинар (Франция)

3:6|3:6

Призовой фонд турнира: 2 802 580 евро.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: теннис Виталий Сачко
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 1500 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 300 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...