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Кубок Билли Джин Кинг. Даяна Ястремская одержала первую победу для Украины
Теперь счет 2:1 в пользу США
Фото: NBC Sports
Украинская теннисистка Даяна Ястремская победила в третьем матче в рамках квалификации Кубка Билли Джин Кинг. Это первая победа команды Украины за три матча против команды США.
В первом матче Ястремская уступила Алисон Риске, во втором Катарина Завацкая проиграла Джессике Пегуле. Противостояние длится пять матчей: в двух последних сыграют Завацкая против Шелби Роджерс и пары: сестры Людмила и Надежда Киченок против Дезирей Кравчик и Шелби Роджерс.
Даяна Ястремская (Украина) – Джессика Пегула (США)
6:3|6:4
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