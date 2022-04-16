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Кубок Билли Джин Кинг. Даяна Ястремская одержала первую победу для Украины

Теннис
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Теперь счет 2:1 в пользу США

Кубок Билли Джин Кинг. Даяна Ястремская одержала первую победу для Украины

Фото: NBC Sports

UA-Футбол
Новина українською

Украинская теннисистка Даяна Ястремская победила в третьем матче в рамках квалификации Кубка Билли Джин Кинг. Это первая победа команды Украины за три матча против команды США.

В первом матче Ястремская уступила Алисон Риске, во втором Катарина Завацкая проиграла Джессике Пегуле. Противостояние длится пять матчей: в двух последних сыграют Завацкая против Шелби Роджерс и пары: сестры Людмила и Надежда Киченок против Дезирей Кравчик и Шелби Роджерс.

Даяна Ястремская (Украина) – Джессика Пегула (США)

6:3|6:4

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В статье: теннис Даяна Ястремская Джессика Пегула Кубок Билли Джин Кинг
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