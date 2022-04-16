Кубок Билли Джин Кинг. Даяна Ястремская одержала первую победу для Украины

Украинская теннисистка Даяна Ястремская победила в третьем матче в рамках квалификации Кубка Билли Джин Кинг. Это первая победа команды Украины за три матча против команды США.

В первом матче Ястремская уступила Алисон Риске, во втором Катарина Завацкая проиграла Джессике Пегуле. Противостояние длится пять матчей: в двух последних сыграют Завацкая против Шелби Роджерс и пары: сестры Людмила и Надежда Киченок против Дезирей Кравчик и Шелби Роджерс.

Даяна Ястремская (Украина) – Джессика Пегула (США)

6:3|6:4