Завацкая победила в матче Кубка Билли Джин Кинг и сравняла счет в серии с США – 2:2

Катарина Завацкая обыграла Шелби Роджерс в рамках квалификации Кубка Билли Джин Кинг. Завацкая является 201 ракеткой мира, Роджерс – 46.

Ранее сегодня Даяна Ястремская также одержала победу в своем матче против Джессики Пегулы. Таким образом украинки сравняли счет в серии: по итогам первого дня он был 2:0 в пользу США, сейчас же 2:2.

В последнем матче серии сыграют пары: сестры Людмила и Надежда Киченок за Украину против Дезирей Кравчик и Шелби Роджерс за США.

Катарина Завацкая (Украина) – Шелби Роджерс (США)

6:3|6:4