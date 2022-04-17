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Завацкая победила в матче Кубка Билли Джин Кинг и сравняла счет в серии с США – 2:2
Невероятный камбэк украинок
Фото: tennisnet
Катарина Завацкая обыграла Шелби Роджерс в рамках квалификации Кубка Билли Джин Кинг. Завацкая является 201 ракеткой мира, Роджерс – 46.
Ранее сегодня Даяна Ястремская также одержала победу в своем матче против Джессики Пегулы. Таким образом украинки сравняли счет в серии: по итогам первого дня он был 2:0 в пользу США, сейчас же 2:2.
В последнем матче серии сыграют пары: сестры Людмила и Надежда Киченок за Украину против Дезирей Кравчик и Шелби Роджерс за США.
Катарина Завацкая (Украина) – Шелби Роджерс (США)
6:3|6:4
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