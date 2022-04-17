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Завацкая победила в матче Кубка Билли Джин Кинг и сравняла счет в серии с США – 2:2

Теннис
(1 голосов)

Невероятный камбэк украинок

Завацкая победила в матче Кубка Билли Джин Кинг и сравняла счет в серии с США – 2:2

Фото: tennisnet

UA-Футбол
Новина українською

Катарина Завацкая обыграла Шелби Роджерс в рамках квалификации Кубка Билли Джин Кинг. Завацкая является 201 ракеткой мира, Роджерс – 46.

Ранее сегодня Даяна Ястремская также одержала победу в своем матче против Джессики Пегулы. Таким образом украинки сравняли счет в серии: по итогам первого дня он был 2:0 в пользу США, сейчас же 2:2.

В последнем матче серии сыграют пары: сестры Людмила и Надежда Киченок за Украину против Дезирей Кравчик и Шелби Роджерс за США.

Катарина Завацкая (Украина) – Шелби Роджерс (США)

6:3|6:4

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В статье: теннис Катарина Завацкая Шелби Роджерс Кубок Билли Джин Кинг
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