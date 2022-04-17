Украина в драматическом поединке уступила США на Кубке Билли Джин Кинг

Женская сборная Украины по теннису не сумела выйти в финал восьми на Кубке Билли Джинг Кинг.

После двух стартовых поражений казалось шансы наших соотечественниц уже близки к нулю. Но усилиями Даяны Ястремской, победившей в третьем поединке 14-ю ракетку планеты Джессику Пегулу (6-3; 6-4) и Катарины Завацкой, сумевшей одолеть сопротивление Шелби Роджерс (6-3; 6-3) представительницы национальной команды сумели сровнять счет. Все решал парный матч.

Однако, к сожалению, после упорной борьбы в первом сете и уверенной игры американок во втором наши девушки все же проиграли поединок, который давал право выйти в финал "чемпионата мира по теннису", где будут участвовать 8 лучших команд мира.

Кубок Билли Джин Кинг

США – Украина

3 – 2

Парная встреча:

Джессика Пегула / Эйжа Мухаммад – Даяна Ястремская / Людмила Киченок

2 – 0 (7-6; 6-3)