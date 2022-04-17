WTA. Цуренко победила в матче квалификации турнира в Стамбуле

Стамбул (WTA), украинская теннисистка Леся Цуренко победила в матче первого круга квалификации турнира WTA250 против американки Кэти МакНелли. Украинка является 134 ракеткой мира, гражданка США – 197.

Ранее Цуренко уже побеждала на этом соревновании – в 2015 году он обыграла в финале полячку Уршулу Радваньску. Этот титул был первым трофеем серии WTA в карьере Леси.

Грунтовые корты.

Леся Цуренко (Украина) – Кэти МакНелли (США)

6:3|6:2

В следующем матче Цуренко сыграет с австралийкой Джейми Фурлис.