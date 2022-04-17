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WTA. Цуренко победила в матче квалификации турнира в Стамбуле
Ранее она уже побеждала на этом турнире
Фото: beIN SPORTS
Стамбул (WTA), украинская теннисистка Леся Цуренко победила в матче первого круга квалификации турнира WTA250 против американки Кэти МакНелли. Украинка является 134 ракеткой мира, гражданка США – 197.
Ранее Цуренко уже побеждала на этом соревновании – в 2015 году он обыграла в финале полячку Уршулу Радваньску. Этот титул был первым трофеем серии WTA в карьере Леси.
Грунтовые корты.
Леся Цуренко (Украина) – Кэти МакНелли (США)
6:3|6:2
В следующем матче Цуренко сыграет с австралийкой Джейми Фурлис.
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