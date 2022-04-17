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WTA. Цуренко победила в матче квалификации турнира в Стамбуле

Теннис
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Ранее она уже побеждала на этом турнире

WTA. Цуренко победила в матче квалификации турнира в Стамбуле

Фото: beIN SPORTS

UA-Футбол
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Стамбул (WTA), украинская теннисистка Леся Цуренко победила в матче первого круга квалификации турнира WTA250 против американки Кэти МакНелли. Украинка является 134 ракеткой мира, гражданка США – 197.

Ранее Цуренко уже побеждала на этом соревновании – в 2015 году он обыграла в финале полячку Уршулу Радваньску. Этот титул был первым трофеем серии WTA в карьере Леси.

Грунтовые корты.

Леся Цуренко (Украина) – Кэти МакНелли (США)

6:3|6:2

В следующем матче Цуренко сыграет с австралийкой Джейми Фурлис.

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В статье: теннис Леся Цуренко Джейми Фурлис
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