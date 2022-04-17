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АТР. Циципас защитил титул победителя турнира Мастерс в Монте-Карло

Теннис
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Первый игрок после Большой четверки, которому это удалось

АТР. Циципас защитил титул победителя турнира Мастерс в Монте-Карло

Фото: eKathimerini

UA-Футбол
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Монте-Карло (АТР), Стефанос Циципас обыграл в финале испанца Алехандро Давидовича-Фокина, защитив свой титул победителя турнира "Мастерс". Это его вторая победа в состязании WTA1000, первая была год назад также в Монте-Карло.

Циципас стал первым игроком после Большой четверки (Надаль, Джокович, Федерер, Маррей), которому удалось защитить титул "Мастерс". Всего за карьеру он победил в восьми турнирах разных категорий.

Открытые корты, грунт.

Стефанос Циципас (Греция) – Алехандро Давидович-Фокин (Испания)

6:3|7:6

Призовой фонд турнира в Монте-Карло составил 5 415 410 евро.

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В статье: теннис Стефанос Циципас Алехандро Давидович-Фокина
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