АТР. Циципас защитил титул победителя турнира Мастерс в Монте-Карло

Монте-Карло (АТР), Стефанос Циципас обыграл в финале испанца Алехандро Давидовича-Фокина, защитив свой титул победителя турнира "Мастерс". Это его вторая победа в состязании WTA1000, первая была год назад также в Монте-Карло.

Циципас стал первым игроком после Большой четверки (Надаль, Джокович, Федерер, Маррей), которому удалось защитить титул "Мастерс". Всего за карьеру он победил в восьми турнирах разных категорий.

Открытые корты, грунт.

Стефанос Циципас (Греция) – Алехандро Давидович-Фокин (Испания)

6:3|7:6

Призовой фонд турнира в Монте-Карло составил 5 415 410 евро.