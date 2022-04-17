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АТР. Циципас защитил титул победителя турнира Мастерс в Монте-Карло
Первый игрок после Большой четверки, которому это удалось
Фото: eKathimerini
Монте-Карло (АТР), Стефанос Циципас обыграл в финале испанца Алехандро Давидовича-Фокина, защитив свой титул победителя турнира "Мастерс". Это его вторая победа в состязании WTA1000, первая была год назад также в Монте-Карло.
Циципас стал первым игроком после Большой четверки (Надаль, Джокович, Федерер, Маррей), которому удалось защитить титул "Мастерс". Всего за карьеру он победил в восьми турнирах разных категорий.
Открытые корты, грунт.
Стефанос Циципас (Греция) – Алехандро Давидович-Фокин (Испания)
6:3|7:6
Призовой фонд турнира в Монте-Карло составил 5 415 410 евро.
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