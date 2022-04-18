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Надаль впервые за месяц вышел на корт
Испанец поделился соответствующими фото в соцсети
Getty Images/Global Images Ukraine
21-кратный чемпион турниров "Большого шлема", бывшая первая ракетка мира, испанец Рафаэль Надаль выложил свежее фото в соцсетях. Спортсмен, который пропустил несколько недель из-за травмы, рассказал, что впервые после перерыва в четыре недели вышел на корт.
"Сегодня после четырёх недель без посещения теннисного корта провёл первую втягивающую тренировку. Как здорово вновь оказаться на корте!" — подписал он фотографию.
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