Надаль впервые за месяц вышел на корт

21-кратный чемпион турниров "Большого шлема", бывшая первая ракетка мира, испанец Рафаэль Надаль выложил свежее фото в соцсетях. Спортсмен, который пропустил несколько недель из-за травмы, рассказал, что впервые после перерыва в четыре недели вышел на корт.

"Сегодня после четырёх недель без посещения теннисного корта провёл первую втягивающую тренировку. Как здорово вновь оказаться на корте!" — подписал он фотографию.