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Надаль впервые за месяц вышел на корт

Теннис
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Испанец поделился соответствующими фото в соцсети

Надаль впервые за месяц вышел на корт

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

21-кратный чемпион турниров "Большого шлема", бывшая первая ракетка мира, испанец Рафаэль Надаль выложил свежее фото в соцсетях. Спортсмен, который пропустил несколько недель из-за травмы, рассказал, что впервые после перерыва в четыре недели вышел на корт.

"Сегодня после четырёх недель без посещения теннисного корта провёл первую втягивающую тренировку. Как здорово вновь оказаться на корте!" — подписал он фотографию.

Надаль впервые за месяц вышел на корт - изображение 1

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В статье: Рафаэль Надаль
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