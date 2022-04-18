Организаторы Уимблдона могут запретить россиянам выступать на турнире

Глава Всеанглийского клуба лаун-тенниса (AELTC) Скот Ллойд сообщил, что решение по допуску российских и белорусских теннисистов к Уимблдону пока не принято. По словам Ллойда, в настоящее время организация продолжает вести обсуждение вопроса.

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"Это невероятно сложная ситуация. То, что происходит на Украине, ужасно. Мы ведём диалог с властями, с теннисными организациями. И, конечно, мы прекрасно понимаем общественные настроения. Мы пытаемся найти наиболее оптимальный вариант, чтобы турниры в Великобритании этим летом были проведены в соответствии с ожиданиями", — цитирует Ллойда Tennis 365.