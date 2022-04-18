Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Организаторы Уимблдона могут запретить россиянам выступать на турнире
Сейчас ведутся переговоры
Фото: sport.ru
Глава Всеанглийского клуба лаун-тенниса (AELTC) Скот Ллойд сообщил, что решение по допуску российских и белорусских теннисистов к Уимблдону пока не принято. По словам Ллойда, в настоящее время организация продолжает вести обсуждение вопроса.
"Это невероятно сложная ситуация. То, что происходит на Украине, ужасно. Мы ведём диалог с властями, с теннисными организациями. И, конечно, мы прекрасно понимаем общественные настроения. Мы пытаемся найти наиболее оптимальный вариант, чтобы турниры в Великобритании этим летом были проведены в соответствии с ожиданиями", — цитирует Ллойда Tennis 365.
Популярное сейчас
- Глава Луганской ОВА: Можем констатировать, что наступление уже началось – идут уличные бои
- Опубликованы возможные снимки крейсера Москва после удара ЗСУ
- Решение Динамо, поступок Прикарпатья, камбек Реала. Главные новости за 17 апреля
- Завацкая победила в матче Кубка Билли Джин Кинг и сравняла счет в серии с США – 2:2
- Скажи-ка, дядя, вед не даром, Москва, спаленная пожаром, Нептуну отдана. Коля Серга опубликовал стих
- Отсутствие позиции - тоже активная позиция. Коля Серга обратился к Регине и другим блогерам рф