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Доминик Тим назвал цели на 2023 год

Теннис
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Главная задача- один из турниров серии Большого шлема

Доминик Тим назвал цели на 2023 год

Новина українською

Австрийский теннисист Доминик Тим, который выступит на турнире в Белграде (Сербия), рассказал о целях на грядущий грунтовый сезон. В последнее время он долго восстанавливался после травмы, а затем ещё и заразился коронавирусом.

"Для меня очень важно снова начать играть. В Белграде у меня будет возможность сыграть и потренироваться с теннисистами из первой десятки рейтинга. Не уверен в своей игре, в физической форме, но важно бороться.

Я уверен, что смогу вернуться на высокий уровень. Приближается "Ролан Гаррос", это особенный турнир, жду его с нетерпением. Не знаю, чего ожидать. Надеюсь, что в 2023 году смогу закрепиться среди ведущих игроков. Надеюсь, что одержу в 2023 году победу на "Ролан Гаррос", планирую быть на пике формы на этом турнире", — цитирует Тима пресс-служба турнира в Белграде.

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В статье: Доминик Тим
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