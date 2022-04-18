Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Джокович: Надеюсь провести в Белграде больше матчей, чем в Монако
Новак настроен лишь на победу
фото - flashscore.com.ua
20-кратный чемпион турниров "Большого шлема", первая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович рассказал, чего ожидает от турнира категории ATP-250 в Белграде.
"Я воодушевлён. Мне нужно больше матчей, чтобы выйти на желаемый уровень тенниса. Использую каждую свободную минуту, чтобы максимально набрать физическую форму. Я не был готов к Монте-Карло, я знал об этом.
Надеюсь провести здесь больше матчей, чем в Монако, надеюсь заручиться поддержкой публики, это очень много значит для меня, так же как во время Кубка Дэвиса в 2010 году. Или в прошлом году перед "Ролан Гаррос". "Ролан Гаррос" — моя основная цель на этом покрытии, я хочу подойти к нему максимально подготовленным. Но это не меняет моего подхода к турниру в Белграде – я хочу пройти как можно дальше, а титул всегда в моих амбициях", — сказал Джокович на пресс-конференции.
Популярное сейчас
- Несокрушимые. Азов показал ВИДЕО рейда спецотряда в Мариуполе
- Медведчук обратился к президентам Украины и рф с просьбой обменять его на воинов и жителей Мариуполя
- Стало известно, каких футболистов могут вызвать в сборную Украины вместо игроков Динамо
- Завацкая победила в матче Кубка Билли Джин Кинг и сравняла счет в серии с США – 2:2
- Ирина и Николай Морозюки стали родителями во второй раз. ФОТО
- Скажи-ка, дядя, вед не даром, Москва, спаленная пожаром, Нептуну отдана. Коля Серга опубликовал стих