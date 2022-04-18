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Леся Цуренко сыграет на турнире в Стамбуле
Украинка успешно преодолела квалификацию
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Леся Цуренко вышла в основную сетку грунтового турнира WTA, который проходит в Стамбуле.
В финале квалификации она в трех сетах обыграла австралийку Джейми Форлис. Матч продолжался около 3 часов.
Квалификация. Финал
Джейми Форлис (Австралия) – Леся Цуренко (Украина, 7) – 2:6, 6:3, 5:7
Украинка третий раз сыграет в основе турнира в Стамбуле. В 2015 году Леся выиграла здесь титул, когда турнир проводился на харде, а в следующем сезоне она уступила первый круг.
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