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Леся Цуренко сыграет на турнире в Стамбуле

Теннис
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Украинка успешно преодолела квалификацию

Леся Цуренко сыграет на турнире в Стамбуле

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Леся Цуренко вышла в основную сетку грунтового турнира WTA, который проходит в Стамбуле.

В финале квалификации она в трех сетах обыграла австралийку Джейми Форлис. Матч продолжался около 3 часов.

Квалификация. Финал

Джейми Форлис (Австралия) – Леся Цуренко (Украина, 7) – 2:6, 6:3, 5:7

Украинка третий раз сыграет в основе турнира в Стамбуле. В 2015 году Леся выиграла здесь титул, когда турнир проводился на харде, а в следующем сезоне она уступила первый круг.

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В статье: Леся Цуренко
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