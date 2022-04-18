Леся Цуренко сыграет на турнире в Стамбуле

Леся Цуренко вышла в основную сетку грунтового турнира WTA, который проходит в Стамбуле.

В финале квалификации она в трех сетах обыграла австралийку Джейми Форлис. Матч продолжался около 3 часов.

Квалификация. Финал

Джейми Форлис (Австралия) – Леся Цуренко (Украина, 7) – 2:6, 6:3, 5:7

Украинка третий раз сыграет в основе турнира в Стамбуле. В 2015 году Леся выиграла здесь титул, когда турнир проводился на харде, а в следующем сезоне она уступила первый круг.