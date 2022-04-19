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Победительница US Open-2019: Задумывалась об уходе из спорта
Всему виной стали травмы
фото - flashscore.com.ua
Бывшая четвёртая ракетка мира и победительница турнира US Open-2019, канадка Бьянка Андрееску рассказала о возвращении на корт после травм.
"Буду честна — я и в самом деле задумывалась об уходе из спорта, потому что всё было плохо. Но у меня есть возможность играть, и это большая привилегия. Сейчас я благодарна за неё больше, чем когда-либо.
Не хочется, чтобы люди смотрели на меня как на ребёнка, но проблемы копились на протяжении двух с половиной лет, и в какой-то момент я вообще ничего не хотела делать. Только так я поняла, что по-настоящему люблю спорт. И я хочу не просто побеждать на турнирах, но и вносить свой вклад в улучшение мира, пусть и через теннис", – приводит слова спортсменки WTA Insider.
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