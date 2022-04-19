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Доминик Тим не справился 80-й ракеткой мира на турнире в Белграде

Теннис
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Австриец уступил в трех сетовом матче

Доминик Тим не справился 80-й ракеткой мира на турнире в Белграде

Новина українською

Завершился матч первого круга грунтового турнира серии ATP-250 в Белграде (Сербия). 28-летний австриец Доминик Тим встретился с 33-летним австралийцем Джоном Миллманом (80).

Доминик Тим - Джон Миллман 6:3, 3:6, 6:4

Продолжительность встречи составила 2 часа 33 минуты. На счету Тима — четыре эйса, одна двойная ошибка и два реализованных брейк-пойнта из шести. Миллман же оформил три подачи навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал два брейк-пойнта из пяти.

В следующем раунде Миллман встретится с 38-м номером рейтинга сербом Миомиром Кецмановичем

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В статье: Доминик Тим Джон Миллман
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