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Тони Надаль рассказал, на каких турнирах сыграет Рафа
Также он назвал главную цель
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Тони Надаль, дядя и бывший тренер 21-кратного чемпиона турниров "Большого шлема" испанского теннисиста Рафаэля Надаля, ответил, сыграет ли племянник на турнире серии "Мастерс" в Мадриде (Испания). Соревнования пройдут с 1 по 8 мая.
"Я думаю, да. Он сказал мне, что планирует сыграть в Мадриде. У него есть 15 дней, чтобы понаблюдать, всё ли идёт по плану и сможет ли он действительно прийти в форму. В противном случае это осложнит подготовку к "Ролан Гаррос", который является его главной целью", — приводит слова Тони We Love Tennis.
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