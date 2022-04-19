Тони Надаль рассказал, на каких турнирах сыграет Рафа

Тони Надаль, дядя и бывший тренер 21-кратного чемпиона турниров "Большого шлема" испанского теннисиста Рафаэля Надаля, ответил, сыграет ли племянник на турнире серии "Мастерс" в Мадриде (Испания). Соревнования пройдут с 1 по 8 мая.

"Я думаю, да. Он сказал мне, что планирует сыграть в Мадриде. У него есть 15 дней, чтобы понаблюдать, всё ли идёт по плану и сможет ли он действительно прийти в форму. В противном случае это осложнит подготовку к "Ролан Гаррос", который является его главной целью", — приводит слова Тони We Love Tennis.