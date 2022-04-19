Молчанов пробился в четвертьфинал парного турнира в Сплите

Украинский теннисист Денис Молчанов одержал победу в стартовом матче турнира в Хорватии в парном разряде

Сплит, Хорватия. Первый круг

Денис Молчанов/Никлас Шелл (Украина/Германия, 4) - Лукаш Клейн/Андрей Кузнецов (Словакия/-) 6:4, 6:4

Денис Молчанов и Никлас Шелл провели на корте 1 час и 11 минут. За это время украинско-немецкий дуэт сделал по одному брейку в каждом сете и не позволил сопернику реализовать свой единственный заработанный брейк-поинт.

В четвертьфинале Молчанов и Шелл сыграют против сильнейших в матче - Зомбор Пирош/Алдин Сеткич (Венгрия/Босния) - Георгий Кравченко/Отто Виртанен (Украина/Финляндия).