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Молчанов пробился в четвертьфинал парного турнира в Сплите

Теннис
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Украинец поборется за полуфинал

Молчанов пробился в четвертьфинал парного турнира в Сплите

Фото: tennisua.org

Новина українською

Украинский теннисист Денис Молчанов одержал победу в стартовом матче турнира в Хорватии в парном разряде

Сплит, Хорватия. Первый круг
Денис Молчанов/Никлас Шелл (Украина/Германия, 4) - Лукаш Клейн/Андрей Кузнецов (Словакия/-) 6:4, 6:4

Денис Молчанов и Никлас Шелл провели на корте 1 час и 11 минут. За это время украинско-немецкий дуэт сделал по одному брейку в каждом сете и не позволил сопернику реализовать свой единственный заработанный брейк-поинт.

В четвертьфинале Молчанов и Шелл сыграют против сильнейших в матче - Зомбор Пирош/Алдин Сеткич (Венгрия/Босния) - Георгий Кравченко/Отто Виртанен (Украина/Финляндия).

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В статье: Денис Молчанов
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