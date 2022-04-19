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Штутгарт. Людмила Киченок и Сторм Сандерс не оставили шансов соперницам и вышли в четвертьфинал соревнований

Теннис
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Украинско-австралийская пара сумела дожать соперниц в последнем сете

Штутгарт. Людмила Киченок и Сторм Сандерс не оставили шансов соперницам и вышли в четвертьфинал соревнований

Фото: WTA

Новина українською

Украинско-австралийская пара вышла в четвертьфинал на турнире WTA в Германии

Штутгарт, Германия. Первый круг
Людмила Киченок/Сторм Сандерс (Украина/Австралия, 3) - Пенгтарн Плипых/Джесси Ромпис (Таиланд/Индонезия) 6:4, 7:6(1)

Киченок и Сандерс проводят первый совместный турнир. Сегодня теннисистки выиграли два гейма на подаче соперниц и проиграли один на собственной.

Следующие соперницы теннисисток станут известны по итогам встречи Букша/Зиданшек - Хайзен/Удварди.

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В статье: Людмила Киченок
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