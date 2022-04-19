Штутгарт. Людмила Киченок и Сторм Сандерс не оставили шансов соперницам и вышли в четвертьфинал соревнований

Украинско-австралийская пара вышла в четвертьфинал на турнире WTA в Германии

Штутгарт, Германия. Первый круг

Людмила Киченок/Сторм Сандерс (Украина/Австралия, 3) - Пенгтарн Плипых/Джесси Ромпис (Таиланд/Индонезия) 6:4, 7:6(1)

Киченок и Сандерс проводят первый совместный турнир. Сегодня теннисистки выиграли два гейма на подаче соперниц и проиграли один на собственной.

Следующие соперницы теннисисток станут известны по итогам встречи Букша/Зиданшек - Хайзен/Удварди.