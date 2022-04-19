Теннис
Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Кейн, Гвардиола и Барти сыграют на турнире по гольфу
Ранее Барти объявила о завершении теннисной карьеры
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Бывшая первая ракетка мира в составе команды "Мир" примет участие в серии турниров по гольфу, в котором их соперниками станет команда "Соединённые Штаты". Соревнования начнутся в июне в Нью-Джерси (США).
На турнире также сыграют Гарри Кейн, Пеп Гвардиола, Майкл Фелпс и Оскара Де Ла Хойя.
Напомним, в начале этого месяца Барти выиграла любительский турнир по гольфу в Австралии.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- Ракицкий в сборной? Цыганков уйдет из Динамо? Суркисы – беглецы
- В Офисе Президента констатировали заморозку мирных переговоров с россией
- Десантники ВСУ разбили образцовую российскую бригаду, участвовавшую в международных учениях
- Элина Свитолина: Жизнь уже никогда не будет такой как раньше. Фото
- Настоящий лидер. Капитан Вест Хэма плакал после матча с Лионом, а потом убирался в раздевалке
- Украинская рок-группа THE HARDKISS представила новый клип на песню о событиях в Украине. ВИДЕО
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
загрузка...