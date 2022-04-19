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Кейн, Гвардиола и Барти сыграют на турнире по гольфу

Теннис
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Ранее Барти объявила о завершении теннисной карьеры

Кейн, Гвардиола и Барти сыграют на турнире по гольфу

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Бывшая первая ракетка мира в составе команды "Мир" примет участие в серии турниров по гольфу, в котором их соперниками станет команда "Соединённые Штаты". Соревнования начнутся в июне в Нью-Джерси (США).

На турнире также сыграют Гарри Кейн, Пеп Гвардиола, Майкл Фелпс и Оскара Де Ла Хойя.

Напомним, в начале этого месяца Барти выиграла любительский турнир по гольфу в Австралии.

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В статье: Эшли Барти
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