Кейн, Гвардиола и Барти сыграют на турнире по гольфу

Бывшая первая ракетка мира в составе команды "Мир" примет участие в серии турниров по гольфу, в котором их соперниками станет команда "Соединённые Штаты". Соревнования начнутся в июне в Нью-Джерси (США).

На турнире также сыграют Гарри Кейн, Пеп Гвардиола, Майкл Фелпс и Оскара Де Ла Хойя.

Напомним, в начале этого месяца Барти выиграла любительский турнир по гольфу в Австралии.