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Организаторы Уимблдона отстранят россиян и белорусов от участия в турнире

Теннис
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Ждем официального подтверждения

Организаторы Уимблдона отстранят россиян и белорусов от участия в турнире

Фото: sport.ru

Новина українською

Российские и белорусские теннисисты не будут допущены к Wimbledon, сообщает New York Times со ссылкой на теннисного чиновника.

По данным источника, окончательно решение принято только по представителям рф. Официальное решение организаторов должно быть объявлено в мае.

Отметим, что ранее ITF отстранила национальные команды россии и беларуси. А вот ATP и WTA действуют мягче – позволили представителям стран-агрессоров выступать на международных турнирах под нейтральным флагом.

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В статье: Уимблдон
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