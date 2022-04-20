Организаторы Уимблдона отстранят россиян и белорусов от участия в турнире

Российские и белорусские теннисисты не будут допущены к Wimbledon, сообщает New York Times со ссылкой на теннисного чиновника.

По данным источника, окончательно решение принято только по представителям рф. Официальное решение организаторов должно быть объявлено в мае.

Отметим, что ранее ITF отстранила национальные команды россии и беларуси. А вот ATP и WTA действуют мягче – позволили представителям стран-агрессоров выступать на международных турнирах под нейтральным флагом.