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Организаторы Уимблдона отстранят россиян и белорусов от участия в турнире
Ждем официального подтверждения
Фото: sport.ru
Российские и белорусские теннисисты не будут допущены к Wimbledon, сообщает New York Times со ссылкой на теннисного чиновника.
По данным источника, окончательно решение принято только по представителям рф. Официальное решение организаторов должно быть объявлено в мае.
Отметим, что ранее ITF отстранила национальные команды россии и беларуси. А вот ATP и WTA действуют мягче – позволили представителям стран-агрессоров выступать на международных турнирах под нейтральным флагом.
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